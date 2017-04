Nach Jahrzehnten sprudelt der Schöne Brunnen wieder

„Der Schöne Brunnen musste lange Jahre ‚trocken‘ bleiben – endlich kann man nun das Wasser wieder erleben. Für mich ist das eine echte Jugenderinnerung“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. Der Stadtbaumeister wird auch die neu angebrachte Schöpfkelle einem ersten Praxistest unterziehen. Die umfangreiche Sanierung des berühmten Bauwerks konnte im November vergangenen Jahres abgeschlossen werden. Die Ursprünge des Brunnens gehen auf das 14. Jahrhundert zurück und sind mit dem Wirken von Kaiser Karl IV. in Nürnberg eng verbunden. Von 1898 bis 1903 wurde eine originalgetreue Kopie im Stil der Hochgotik des Mittelalters erstellt.Von den 123 städtischen Brunnen haben neben dem Schöne Brunnen 34 weitere Objekte zur Wasserersparnis eine Umwälzanlage – das heißt, das Wasser wird in einem Kreislauf wiederverwendet. Alle anderen sind Frischwasserbrunnen. Die Wasserdurchlaufmenge variiert stark, von drei Litern pro Minute bei einem Frischwasserbrunnen bis zu 500 Litern pro Minute bei einem größeren Brunnen mit Umwälzanlage. Für den Bauunterhalt der Kunst im öffentlichen Raum, für Pflege und Wartung der 123 städtischen Brunnen, der 245 Denkmäler und Freiplastiken sowie der rund 70 Gedenktafeln stellt die Stadt Nürnberg 2017 rund 300.000 Euro zur Verfügung.