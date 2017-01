Neue Straßenbahnlinie 4 kommt gut an

Die Änderungen – die größten seit einem Jahrzehnt – betreffen viele Kunden, allein im Busbereich sind es rund 45.000. Ihr täglicher Weg zur Arbeit oder in die Schule hat sich geändert, sie müssen umdenken und sich an die neue Situation gewöhnen. „Wir wollen unsere Fahrgäste dabei auch in den nächsten Wochen weiterhin unterstützen und beobachten daher seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 alle Linien ganz genau. Wir nehmen Kritik und Anregungen auf, um bei Bedarf nachzubessern; so wie wir es jetzt in einem ersten Schritt tun“, erklärt Petra Reißmann, von der Abtei-lung Planung bei der VAG.So haben sich einige Kunden an die VAG gewandt, mit dem Wunsch, das Angebot in der Hauptverkehrszeit zwischen 7.00 und 8.00 Uhr auf den Buslinien 45 (Frankenstraße – Ziegelstein) und 47 (Heilig-Geist-Spital – Forchheimer Straße) zu verbessern. Den Planern und den Fahrern ist auch aufgefallen, dass die regulären Fahrten während dieser Zeit deutlich mehr genutzt werden, als erwartet. Aus diesem Grund bietet die VAG zusätzliche Schulfahrten an: Auf der Linie 45 um 7.26 Uhr ab Mögeldorf zur Frankenstraße und auf der Linie 47 um 7.24 Uhr ab Forcheimer Straße bis Heilig-Geist-Spital. Auch auf der Linie 37 gibt es eine zusätzliche Fahrt um 7.47 Uhr ab Heilig-Geist-Spital in Richtung Kriegsopfersiedlung.Nachgebessert wird auch bei der Buslinie 65 (Röthenbach – Nordostbahnhof): Die Fahrt um 13.23 Uhr ab Hohe Marter Nord wird auf 13.20 Uhr ab Hansastraße verlegt, zur Verbesserung der Verbindung für Schüler der dortigen Realschule.