Nürnberger Faschingsprinz Oliver I. sitzt in U-Haft

Das Rauschgift wurde bei einer Polizeikontrolle im Wagen von Oliver Gorisek gefunden. Die Ermittler werfen dem 36-jährigen Faschingsprinzen vor, mehrere Hundert Gramm Kokain aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestätigte den Vorwurf.Pikant der Umstand, dass Prinzessin Assol I. bereits am Sonntag (15. Januar 2017) bei der Neidhammel-Orden Verleihung der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karnveval allein, ohne ihren Prinzen (Mitglied der KG Dresdensia seit 2011) auftreten musste. Der Orden ,,Wider die Neidhammel“ wurde an diesem Abend ausgerechnet an den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann verliehen., 1. Vorsitzende des Festausschuss Nürnberger Fastnacht (FAN), zur Verhaftung von Prinz Oliver I.: ,,Ich bin am Montag früh total überrascht worden von dieser Nachricht. Ich bin entsetzt. Für den Verein ist das eine hochpeinliche Situation. Prinzessin Assol I., die mit Oliver Gorisek verheiratet ist und zwei Kinder hat, tut mir leid. Trotzdem: der Fasching geht weiter. Die Prinzessin macht erstmal alleine weiter - schließlich muss sie ihren Vertrag erfüllen. Ich kann garantieren, der Fasching läuft wie geplant weiter, die Karnevalisten können ja schließlich nichts dafür.“Weiterer Beitrag und mehr Bilder hier