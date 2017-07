Nürnberger Radiosender feiern ihre Einschaltquoten

Der Sender hat die Stundennettoreichweite, den für Radiomacher wichtigsten Wert, gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte auf 22.000 Hörer steigern können. Täglich schalten in der Metropolregion Nürnberg 81.000 Hörer Charivari 98.6 ein. Noch mehr sind es bei Radio Gong 97.1. Jeden Tag erreicht Nürnbergs Rocksender 103.000 Hörer und damit über ein Viertel mehr als im Vorjahr. Denkbar knapp dahinter folgt Radio F mit 102.000 Hörern pro Tag. Dank einer Stundennettoreichweite von 33.000 Hörern bleibt der Sender die beliebteste fränkische Lokalstation. Und auch Hit Radio N1 erreicht täglich eine sechsstellige Zahl an Hörern. Frankens angesagter Radiosender für Junge und Junggebliebene kommt auf exakt 100.000 Hörer am Tag. Funkhaus-Chef Alexander Koller ist über die Einschaltquoten seiner Sender hoch erfreut: „Die Macher unserer Radioprogramme haben erneut bewiesen, dass ihre Mischung aus Musik und lokalen Informationen besonders gerne gehört wird.“Quelle für alle Zahlen: FAB 2017, MO - FR 6 bis 18 Uhr im Stereoempfangsgebiet