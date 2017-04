Open Air Lernen auf der Wöhrder Wiese - aber bitte mit WLAN

Die Wöhrder Wiese in Nürnberg wird zum Arbeitsgruppenraum – gerade im Sommer eine attraktive Vorstellung. „Unsere Studierenden aus den angrenzenden Gebäuden der TH Nürnberg dürfen darauf hoffen, hier künftig open air und digital vernetzt zu lernen. Das macht die Hochschule und das gemeinsame Lernen noch abwechslungsreicher“, erläutert der Vizepräsident für Studium und Lehre der TH Nürnberg, Prof. Dr. Niels Oberbeck. Prof. Dr. Gerd Siegmund hat mit sieben Studierenden der Fakultät Elektro-, Feinwerk- und Informationstechnik und der Unterstützung des Rechenzentrums sowie der Stadt Nürnberg in einer Machbarkeitsstudie drei Konzepte zur Abdeckung der Wöhrder Wiese mit WLAN entwickelt.„Das Projekt ist sehr typisch für die TH Nürnberg: Wir arbeiten anwendungsorientiert an innovativen Lösungen. Diese zu entwickeln ist für die Studierenden eine spannende Herausforderung, die sie hervorragend gelöst haben. Neben der Klärung technologischer Aspekte lernen sie auch Fragestellungen im Projektmanagement in der Koordination externer Partner zu lösen“, fasst Prof. Dr. Gerd Siegmund das Projekt zusammen. Dr. Christian Büttner vom Bürgermeister Geschäftsbereich Schule und Sport: „Als Stadt Nürnberg freuen wir uns, mit dem Modellversuch die praxisnahe Forschung an der TH Nürnberg unterstützen zu können. Die Arbeit der Studierenden zeigt, dass eine Abdeckung der Wöhrder Wiese mit WLAN möglich ist und so die Attraktivität des Campus steigern kann.“„Digitalisierung ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Wirtschaft. Diese Machbarkeitsstudie liefert sehr wertvolle Ergebnisse für Innovationsprozesse in unserer Stadt, die unsere Lebensqualität erhöhen. Aus diesem Grund unterstützen wir das Förderprojekt gerne und freuen uns auf die weitere Entwicklung dieser Idee“, so Dr. Michael Kläver, stv. Vorstandsmitglied der Sparkasse Nürnberg.In den Projektskizzen gehen die Studierenden von unterschiedlichen Budgets aus, erläutert Prof. Dr. Gerd Siegmund: „Im ersten Ansatz wurden die Möglichkeiten einer Funkabdeckung allein durch Installationen der WLAN-Antennen an Gebäuden der Hochschule untersucht. Durch die dämpfende Wirkung der Bepflanzung auf der Wiese ist mit diesem Ansatz praktisch keine Abdeckung zu erzielen. Der zweite Ansatz geht von einer Kooperation mit der Stadt Nürnberg aus. Hier wurden möglichst bereits verfügbare Infrastrukturen der Stadt Nürnberg auf der Wiese ausgenutzt. Der dritte Ansatz: Die vollständige Abdeckung der Wöhrder Wiese ist nur mit einer neuen optischen Installation auf der Wiese zu realisieren.“Das Projekt ist nicht nur für die Studierenden gedacht. Der Anschluss an eine Ausbaustufe des Bayern WLAN des Freistaats ist in Planung. So werden auch die Erholungssuchenden und Freizeitsportler von der WLAN-Infrastruktur profitieren und die Wöhrder Wiese als Treffpunkt in der Stadt noch attraktiver machen. Die Sparkasse Nürnberg hat das Projekt mit 4.500 Euro gefördert.