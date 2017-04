Parkanlage auf dem ehemaligen Quelleparkplatz soll nach Wünschen der Bürger entstehen

NÜRNBERG (pm/nf) - Auftakt der Bürgerbeteiligung für den geplanten Quartierspark in Eberhardshof: Um auf einem Teil der Parkplätze der ehemaligen Quelle GmbH einen Park zu errichten, der den Wünschen und Bedürfnissen möglichst vieler Menschen entspricht, setzt die Stadt Nürnberg auf eine frühzeitige Einbindung der Bürgerschaft. Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg, Daniel F. Ulrich, stellt das Beteiligungsverfahren am Dienstag, 25. April 2017, ab 18 Uhr in der Friedrich-Wanderer- Grundschule, Wandererstraße 170, der Öffentlichkeit vor. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.



Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt ist geprägt durch große versiegelte Flächen und wenig Grün – mit dem neuen Quartierspark will die Stadt hier Abhilfe schaffen und die Bürgerschaft intensiv an den Planungen beteiligen. Bei der Auftaktveranstaltung mit Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg Daniel F. Ulrich können alle Besucherinnen und Besucher erstmals ihre Vorstellungen einbringen. Für Gespräche stehen die im Quartier beteiligten Akteurinnen und Akteure, Fachleute sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Nürnberg zur Verfügung. Zeitgleich zu dem ersten Informationsabend startet die zugehörige Online-Beteiligung, bei der sich Interessierte bis Mittwoch, 31. Mai 2017, unter www.onlinebeteiligung.nuernberg.de einbringen können.



In den folgenden Monaten werden weitere Beteiligungsformate, wie eine Vor-Ort-Befragung, ein Aktionstag auf der Fläche des geplanten Quartiersparks, eine Raumwerkstatt und eine zweite Online-Beteiligung durchgeführt. Ankündigungen, Aushänge oder die Beteiligungsplattform im Internet unter www.onlinebeteiligung.nuernberg.de informieren aktuell. Der Beteiligungsprozess wird vom Berliner Stadt- und Regionalentwicklungsbüro „die raumplaner“ begleitet. Die Ergebnisse der verschiedenen Formate dienen Fachplanerinnen und Fachplanern zur konkreten Gestaltung des Parks, dessen Umsetzung für das Jahr 2018 vorgesehen ist. Ab Freitag, 12. Mai 2017, steht auch das neue Quartiersmanagement im Quartiersbüro in der Fürther Straße 194 wieder als Ansprechpartner zur Verfügung. Hier können Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Ideen vorbeibringen.