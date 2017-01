Pelz Polizei geht am Freitag auch in Nürnberg ,,auf Streife"

Die Aktion dient in erster Linie dem Schutz der Tiere, ist aber nicht unumstritten. Oft fühlen sich Passanten belästigt, wenn sie direkt beispielsweise auf ihren Pelzkragen angesprochen werden. Auch in Bielefeld startete das Deutsche Tierschutzbüro eine ähnliche Aktion. Folge: Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen einer nicht angemeldeten Aktion/Versammlung, der Verwendung des geschützten Begriffes ,,Polizei". Kurz: Verdacht auf Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Unwillkürlich wird man an die Vorfälle mit der ,,Scharia Polizei" (Wuppertal) erinnert, wo so genannte ,,islamische Moralwächter" die Bürger in Angst und Schrecken versetzten. In diesem Fall wurden die Akteure allerdings vom Vorwurf des Uniformverbotes freigesprochen.Was wollen die Tierschützer erreichen? Aufmerksamkeit für die Belange der Tiere, denen aus modischen Gründen das Fell über die Ohren gezogen wird. Es ist leider noch immer ein gewohntes Bild auf den Straßen: Pelzbesätze an Jacken und Mützen. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung Echtpelzprodukte wie Pelzmäntel ablehnt, finden sich doch immer wieder kleine Accessoires an der Kleidung. Doch auch für diese kleinen Produkte mussten Tiere nach grausamer Gefangenschaft ihr Leben lassen, so das Deutsche Tierschutzbüro.Ein großes Problem stellt die fehlende Deklarationspflicht in Deutschland dar. Sehr viele Verbraucher wissen oftmals nicht, dass es sich bei dem erworbenen Produkt um Echtpelz handelt. Sie orientieren sich am Preis, doch erschreckenderweise kann Kunstpelz sogar teurer als echter sein. Die erforderliche Bezeichnung „enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ an den Produkten, sagt überhaupt nichts über die verwendete Tierart, die Herkunft, geschweige denn die Haltungsbedingungen aus, zumal sie häufig schlichtweg nicht an dem Produkt angebracht ist. „Verbraucher werden hier nicht umfassend aufgeklärt, deswegen gehen die Ermittler der Pelz Polizei auf Streife und helfen bei der Aufklärung“, so Jennifer Schöpf Ermittlerin der Pelz Polizei.Sie werden Pelzträger direkt ansprechen und darüber aufklären, was es mit dem Produkt auf sich hat und welche enorme und unnötige Tierqual dahinter steckt. So gut wie alle Pelztiere werden auf riesigen Farmen eigens für die Pelzindustrie gezüchtet. Dort verbringen sie ihr kurzes Leben in winzigen Drahtgitterboxen, die mit einem artgerechten Leben nicht im Entferntesten etwas zu tun haben. Nur ihres Fells wegen werden sie mit nur wenigen Monaten grauenvoll getötet. Dabei kommen Stromschläge und Gaskammern zum Einsatz, oder sie werden gnadenlos tot geprügelt. Diese Tierqual darf zukünftig nicht mehr mit dem Kauf von Pelzprodukten bewusst oder unbewusst unterstützt werden.Die Aktion der ,,Pelz Polizei" startet in der Nürnberger City um 9.30 Uhr am Hefnersplatz.