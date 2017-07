Rekordmonat am Albrecht Dürer Airport Nürnberg: Erstmals über 400.000 Fluggäste in einem Monat

417.587 Fluggäste sind im Juni 2017 am Albrecht Dürer Airport Nürnberg gestartet oder gelandet, das entspricht einem Plus von 27,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bisherige Spitzenwert stammt aus dem August 2007 mit 399.391 Passagieren. Damals, zu Air Berlin Drehkreuzzeiten, wurde die Hälfte der Fluggäste von nur einer Airline transportiert. Im Jahr 2017 verteilen sich die ersten 50 Prozent der Passagiere auf vier Fluggesellschaften. „Die Diversifikation ist gelungen: Neue Airlines, neue Ziele und größere Flugzeuge tragen zu diesem Ergebnis bei“, so Dr. Michael Hupe, Flughafengeschäftsführer, „Wir freuen uns, dass das breite Angebot am Albrecht Dürer Airport Nürnberg gut angenommen wird.“ Während 2007 ein großer Teil der Fluggäste Umsteigepassagiere waren, die Nürnberg als Drehkreuz für Airberlin-Verbindungen nutzten, sind heute, im Jahr 2017, nahezu 100% der Fluggäste sogenannte Lokalpassagiere. „Das merken wir auch im Terminal.“, so Hupe weiter, „Insbesondere im öffentlichen Bereich, also vor der Sicherheitskontrolle, spüren wir den Anstieg deutlich. Davon profitiert unter anderem der Einzelhandel und die Gastronomie.“Die vier verkehrsstärksten Ziel-Länder sind nach wie vor Deutschland, Spanien, Türkei und Griechenland. Beliebtestes Ziel bleibt unverändert Palma de Mallorca. Neu in den TOP15 der beliebtesten Ziele sind Hurghada und Budapest, auch die Ziele in Rumänien erfreuen sich steigender Beliebtheit.Nah und mit direktem U-Bahnanschluss schnell erreichbar, kurze Wege ins Terminal und zu den über 8000 Parkplätzen sowie ausgezeichneter persönlicher Service – das macht den Airport Nürnberg zum beliebtesten Flughafen Deutschlands. (Business Traveller Award Winner 2008-2016) Mit jährlich rund 3,5 Millionen Passagieren, über 60 Nonstop-Verbindungen zu vielen Zielen in Europa und Nordafrika und Anschlussflügen zu weltweit über 300 weiteren Zielen ist der Airport seit über 60 Jahren das Tor zur Welt für die Metropolregion Nürnberg.Die neue, zentrale Sicherheitskontrolle direkt zwischen Abflughallen 1 und 2 garantiert den kürzest möglichen Weg zum Flugzeug. Der Flughafen trägt den Namen von Nürnbergs berühmtestem Sohn: Albrecht Dürer (1471-1528) war Reisender, Pionier, Visionär und Trendsetter. Er war gleichzeitig heimatverbunden und weltoffen. Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg ist der internationale Flughafen der Metropolregion Nürnberg und gehört zu den Top 10 der großen deutschen Verkehrsflughäfen.