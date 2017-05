Siegfried Jerusalem neues Ehrenmitglied  im „Freunde der Staatsoper Nürnberg e.V.“

In Würdigung seiner Verdienste um den Musikstandort Stadt und Metropolregion Nürnberg, zeichneten die Staatsopernfreunde den Wagner-Tenor mit der Ehrenmitgliedschaft in der Fördergesellschaft der Nürnberger Staatsoper aus.Siegried Jerusalem war lange Jahre der Startenor bei den Bayreuther Festspielen und bildete mit Waltraud Meier das sogenannte „Traumpaar von Bayreuth“. In der Frankenmetropole Nürnberg trug die Stadt Nürnberg ihm die Position des Gründungspräsidenten der Musikhochschule an. Dieser administrativen wie künstlerischen Herausforderung zugleich stellte sich Jerusalem mit Bravour und fungiert bis 2009 als Präsident der Hochschule für Musik in Nürnberg. Seit 2015 ist Jerusalem zudem Präsident der Jury des Internationalen Gesangswettbewerbs „Die Meistersinger von Nürnberg“.Der Präsident der Staatsopernfreunde, NürnbergMesse-Chef Dr. Roland Fleck, sagte in seiner Laudatio: „Über Jahrzehnte hinweg hat Siegfried Jerusalem insbesondere bei den Bayreuther Festspielen, als Gründungspräsident der Hochschule für Musik in Nürnberg sowie zuletzt als Jury-Vorsitzender des Internationalen Meistersinger-Gesangswettbewerbs das Profil des Musikstandortes Stadt und Metropolregion Nürnberg maßgeblich geprägt. Dafür gebührt Siegfried Jerusalem unser aller Dank.“Auch Nürnbergs Kulturreferentin, Professor Dr. Julia Lehner, war es ein Anliegen, dem Kammersänger der Republik Österreich persönlich zu der Auszeichnung zu gratulieren: „Ohne Siegfried Jerusalem hätten wir die Entwicklung der Musikhochschule Nürnberg bei weitem nicht so erfolgreich vorangebracht. Mit diesem Engagement und mit seinem Einsatz für die Gesangswettbewerb ‚Die Meistersinger von Nürnberg‘ setzte und setzt er echte Akzente für die Musikstadt Nürnberg.“