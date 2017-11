Sonderorden ,,Wider die Neidhammel" geht an Staatsminister Dr. Markus Söder

Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval verleiht Sonderorden „Wider die Neidhammel“ an Staatsminister Markus Söder



NÜRNBERG (pm/nf) - In den Aufzeichnungen über die Auszeichnungen von Markus Söder findet man neben dem bayrischen Verdienstorden auch den Sparlöwen, die höchste Auszeichnung des Bundes der Steuerzahler. Doch eine Auszeichnung steht trotz dieser hochgradigen Würdigungen aus: der traditionsreiche „Schutzorden“, um ein starkes Schild gegen all die Neider seiner Qualitäten. Das Ordenskapitel der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval hat ihn einstimmig zum „53.Preisträger des Sonderordens Wider die Neidhammel 2017“ gewählt. 

Gründe für die Wahl sind u.a. die Fähigkeit sowohl austeilen als auch einstecken zu können, oder die Bereitschaft sich mit den Neidern und Mißgünstigen zu jeder Zeit und konstruktiv auseinanderzusetzen. Aber auch die Verbindung zur Fastnacht, die er ihn jedem Jahr unter anderem durch seine kreative Kostümwahl für die Kultsendung Fastnacht in Franken eindrucksvoll unter Beweis stellt, bringt ihm viele Neider ein. Am meisten aber wird er um seinen Qualitäten als Macher und Umsetzer beneidet. Markus Söder tritt damit ein in die ruhmreiche Galerie der Ordensträger wie Dr. F. J. Strauss, Udo Jürgens, Dr. Helmut Kohl, Carolin Reiber, Fürst Johannes von Thurn und Taxis, Dr. Theo Waigel, Wim Thoelke, Dr. Edmund Stoiber, Nicole, Dr. Günther Beckstein, Uschi Glas, Hans Rudolf Wöhrl, Barbara Stamm, Wolfgang Krebs, Marianne und Michael, Horst Seehofer, Jürgen Buchner und Joachim Herrmann, dem Ordensträger des Jahres 2017.Wer dabei sein möchte: Die Verleihung findet im Rahmen der gleichnamigen Prunksitzung „Wider die Neidhammel“einer der traditionsreichsten Fränkischen Narrensitzungen, amSonntag, 14. Januar 2018, im Hotel Maritim Nürnberg statt.Beginn: 17:00 UhrTickets: Kartenvorverkauf@luftflotte.info oder telefonisch: 0911/440172 (Geschäftsstelle)