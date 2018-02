Stabwechsel bei der AFAG: Könicke-Söhne übernehmen

Unternehmensnachfolge ist gesichert



Nürnberg (pm/nf) - Messeveranstalter AFAG (u.a.Freizeit Messe Nürnberg) geht jetzt als erfolgreiches Familienunternehmen in die dritte Generation. Henning und Thilo Könicke bilden die neue Doppelspitze in der Geschäftsführung.

Henning Könicke (30) und Thilo Könicke (36), die Söhne der bisherigen Geschäftsführer und Brüder Heiko und Hermann Könicke, haben sich schon sehr früh für die Mitwirkung und Nachfolge im Unternehmen und in der Geschäftsführung interessiert und ihre entsprechende Ausbildung und Qualifizierung sowie Praktika in den unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen durchlaufen.Die beiden neuen Geschäftsführer sind seit 2012 als Bereichsleiter tätig, seit 2015 Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitgesellschafter der AFAG. Henning Könicke betreut die Zentralbereiche Projekt-Management, New Business und Vertrieb sowie Unternehmenskommunikation. Thilo Könicke verantwortet die administrativen Bereiche Personal, Finanzen und Recht sowie die Zentralbereiche Event, Veranstaltungstechnik und Messorganisation.Heiko und Hermann Könicke, die seit 1961 bzw. seit 1971 ihre Messe-Karriere bei der Hamburg Messe bzw. bei der AFAG in Nürnberg starteten, waren seit 1978 geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens. Sie haben die Gesamtverantwortung 1985, nach dem Tod des Firmengründers Helmuth Könicke, übernommen und sowohl das Unternehmen als auch das Messe-Portfolio maßgeblich ausgebaut und zu internationaler Bedeutung geführt. Seit 1991 und 1998 wurden so die interlift Internationale Fachmesse für Aufzugstechnik und die GrindTec Internationale Fachmesse für Schleiftechnik, beide in Augsburg, zu den international führenden Leitmessen ihrer Branchen entwickelt. Das Messe-Portfolio der AFAG besteht aktuell aus 15 Messeveranstaltungen. Darüber hinaus konzipiert und organisiert die AFAG für ihre Partnerverbände Kollektiv-Beteiligungen bei internationalen Fachmessen, vorwiegend in Asien, Nahost, USA und in einigen europäischen Ländern. Heiko und Hermann Könicke verweisen mit Stolz darauf, dass die Nachfolge in der Unternehmensführung, langfristig geplant und im Einvernehmen mit den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gesamtbelegschaft, geradezu vorbildlich für ein mittelständisches Unternehmen erfolgt ist. Die beiden Senioren stehen als Mitgesellschafter den beiden neuen Geschäftsführern noch einige Zeit beratend zur Seite.