Tiere aus Deutschlands größtem illegalen Transport jetzt in Nürnberg!

271 Mäuse und 87 Ratten aus illegalem Transport im Tierheim Nürnberg aufgenommen – Dringend gebraucht werden Käfige und Futter



NÜRNBERG (nf) - Es war der bisher größte illegale Tiertransport in Deutschland, der kürzlich auf dem Parkplatz ,,Stocker Holz" bei Amberg gestoppt wurde! In einem Kastenwagen aus Tschechien wurden über 7.000 Tiere (darunter geschützte Exoten, Chamäleons, Mäuse, Ratten) gefunden. In zu engen Boxen, falsch temperiert, ohne Wasser, ohne Futter. Jetzt sind 271 Mäuse und 87 Ratten aus dem schrecklichen Transport im Tierheim Nürnberg angekommen.

Eine erneute große Belastung für das Nürnberger Tierheim. Sind die Mitarbeiter doch noch mit dem illegalen Welpentransport vom 12. Oktober 2017 mit acht kleinen Malteser-Babys beschäftigt (MarktSpiegel-Beitrag hier ) Jetzt auch das noch!Der Fahrdienst des Tierheimes hat gestern die insgesamt 358 Tiere aus Amberg geholt. Miriam Bader vom Tierheim Nürnberg berichtet: ,,Sofort wurden die Tiere von unseren Pflegern nach Geschlechtern getrennt. Als nächstes stehen tierärztliche Untersuchungen an. Erste Kotproben werden genommen und vorsorglich werden die Tiere gegen Parasiten behandelt. Ein riesiger Aufwand für die Pfleger, da jedes Tier einzeln behandelt werden muss. Wie viele der weiblichen Ratten und Mäuse trächtig sind, ist noch ungewiss."Einige der Ratten sind verschnupft und alle Tiere sind sehr erschöpft. Ansonsten gehe es ihnen derzeit den Umständen entsprechend gut. Fast alles sind Jungtiere. Die rechtliche Situation ist derzeit nicht geklärt, deshalb können die Mäuse und Ratten noch nicht vermittelt werden.Miriam Bader: ,,Wir sind momentan auf Spenden für unsere kleinsten neuen Mitbewohner angewiesen. Besonders benötigt werden folgende Dinge: Mäusekäfige (Mindestgröße 80x80cm), Rattenfutter, Mäusefutter, Plastikhäuschen für Ratten und Mäuse (wir müssen diese desinfizieren, deshalb müssen wir leider auf Plastik zurückgreifen)."Die spezielle Amazon Wunschliste wurde dafür nochmal aktualisiert: https://www.amazon.de/registry/wishlist/1SUY3E1THF... SSR5Bitte helfen Sie mit!