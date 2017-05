Trauer um Club-Idol Edi Schaffer: Meisterspieler verstarb am 1. Mai 2017

1921 im nordböhmischen Dux geboren, absolvierte der in den Wirren nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs nach Franken geratene Schaffer von 1947 bis zur Beendigung seiner sportlichen Laufbahn im Jahr 1958 über 400 Spiele zwischen den Pfosten des 1. FC Nürnberg. Schaffer stand auch am 8. August 1948 im Nürnberger Tor, als der Club im erstmalig nach Kriegsende wieder ausgetragenen Finale um die Deutsche Meisterschaft in Köln den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 bezwang. Seine Paraden trugen maßgeblich dazu bei, dass zehntausende Nürnberger beim Empfang der Club-Mannschaft am Hauptbahnhof den siebten Meistertitel bejubeln durften.Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn ging Schaffer seinem Beruf als kaufmännischer Angestellter in der Nürnberger Südstadt nach und blieb seinem Verein ein Leben lang in Treue und inniger Zuneigung verbunden. Wohnte Schaffer lange Jahre in Lauf an der Pegnitz, verbrachte er seine letzten Lebensjahre in einem Altenstift im Stadtteil Zerzabelshof, ganz in der Nähe des Platzes, auf dem er in so vielen Spielen für seinen Club gestanden hatte. Er wird dem 1. FC Nürnberg fortan fehlen, die Club-Familie wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.Die Club-Familie spricht in diesem schweren Moment seiner Ehefrau Irmgard sowie Angehörigen, Freunden und Bekannten ihr tiefempfundenes Mitgefühl und aufrichtige Anteilnahme aus.