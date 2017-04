Vorstandswahlen der CSU Stadtratsfraktion: Sebastian Brehm als Vorsitzender bestätigt

,,Ich freue mich über diese Geschlossenheit und den enormen persönlichen Rückhalt in der Fraktion", so Sebastian Brehm. Bereits zum dritten Mal in Folge konnte sich Brehm über eine einstimmige Wahl freuen. Auch seine Stellvertreter Kilian Sendner, Kerstin Böhm und Andreas Krieglstein wurden mit großer Geschlossenheit unverändert ins Amt gewählt. Max Höffkes bleibt Schatzmeister der Fraktion.Als weitere Mitglieder des Vorstandes wurden gewählt: Aliki Alesik, Helmine Buchsbaum, Marcus König, Konrad Schuh sowie Joachim Thiel. Damit gab es in der gesamten Vorstandschaft keine Änderungen und die bewährte Mannschaft kann ihre erfolgreiche Arbeit in der Fraktionsführung fortsetzen.