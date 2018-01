Wandel unserer Arbeitswelt: Prominente Experten diskutieren ,,Arbeiten 4.0"

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Arbeitswelt hat sich radikal verändert – Digitalisierung und künstliche Intelligenz dringen weiter in den Arbeitsmarkt vor und beeinflussen unaufhaltsam bisherige Abläufe und manuelle Tätigkeiten.

Hochrangige Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Forschung gehen am Mittwoch, 7. Februar 2018, um 19 Uhr den Fragen nach: Welche Zukunft der Arbeit wünschen wir uns und wie können wir den Weg dorthin gestalten? Der Eintritt zum Podiumsgespräch über den Wandel unserer Arbeitswelt im Bildungszentrum, Gewerbemuseumsplatz 2, Fabersaal, ist frei.Das Gespräch suchen, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, und, Vizepräsidentin für Forschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die gemeinsam mit dem Fraunhofer IIS-SCS das offene Innovationslabor Josephs als Forschungsplattform in der Nürnberger Innenstadt betreibt. Außerdem mitdiskutieren werden, Präsident der Industrie und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken, sowie der aus Nürnberg stammende und in New York lebende, mehrfach ausgezeichnete Journalist, der auf beiden Seiten des Atlantiks zur Zukunft der Arbeit forscht und die deutsch-amerikanische Konferenz Work Awesome mitgegründet hat. Die Kulturreferentin der Stadt Nürnberg,, übernimmt die Begrüßung der Veranstaltung des Bildungscampus in der Reihe „Zukunft? Zukunft!“.