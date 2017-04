Wer kann helfen? 45-Jähriger aus Nürnberg Nord vermisst

Der ansonsten als sehr zuverlässig geltende Stefan R. verließ gegen 16 Uhr seine Arbeitsstelle im Nürnberger Stadtteil Klingenhof mit seinem abgebildeten Mountainbike, kam aber zu Hause in Nürnberg-Thon nicht an. Möglicherweise liegt ein Unglücksfall vor oder aber eine hilflose Lage. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen mit Diensthunden und einem Polizeihubschrauber verliefen leider ohne Erfolg.Beschreibung: Stefan R. ist 170 cm groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein blau-kariertes Hemd, schwarze Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke sowie schwarze Lederschuhe. Er führte einen dunkelblauen East-Pack Rucksack mit sich. Sein benutztes Fahrrad ist ein Mountainbike der Marke Rocky Mountain von gelber Farbe.Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.