Wie kann der Wochenmarkt auf dem Hauptmarkt attraktiver werden?

Ein wichtiger Baustein, so Fraas, sei es, den ,,Originalton“ möglichst vieler Marktkaufleute hören – deren Anliegen, Wünsche und Vorschläge. So geschehen auf einer offenen, konstruktiven Händlerversammlung Ende November: ,,Vor allem wollen wir den Marktkaufleuten nicht ein Konzept ,aufdrücken`, sondern ein solches gemeinsam mit ihnen erarbeiten. ‎ ‎Ganz wichtig war es daher, dass die Marktkaufleute wieder eine Stimme bekommen und Marktsprecher wählen. Seit vielen Jahren hatte sich niemand mehr für diese Funktion bereitgefunden. Im November 2016 wurden Jürgen Weich, Andreas Kresser und der Syle Bezhani zu Marktsprechern gewählt. Ich bin den dreien sehr dankbar für Ihr Engagement.‎“Momentan analysiert die Stadt, welche Vorschläge und Maßnahmen die richtigen sein könnten. Dazu wurde bereits im April 2016 eine Beschickerbefragung, ein so genanntes ,,Mystery Shopping" im Juli und August sowie eine Passantenbefragung durchgeführt. Anfang April 2017 will die Stadt über die Ergebnisse ausführlich berichten. Die inhaltliche Arbeit am Konzept erfolgt auf Basis der Befragungsergebnisse und der Händlerversammlung im ,,Runden Tisch Wochenmarkt Hauptmarkt“ mit Vertretern u.a. der Marktkaufleute, des Bürgervereins Altstadt, Erlebnis Nürnberg e.V. und des Marktamtes. Die Leitung haben die beiden City Manager, Hans Schmidt und Reto Manitz. Ein Punkt, der den 48 Händlern sehr am Herzen liegt, ist das ,,Stehenlassen“ ihrer Marktstände, um sich das mühsame und vor allem teure Auf- und Abbauen zu ersparen. Kunden fordern von den Händlern, das eigene Angebot zu überdenken und attraktiver zu machen. Positiv bewertet wurden beispielsweise Selbsterzeuger, die zu realistischen Preisen frische Ware anbieten.