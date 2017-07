Wiedersehen der Cnopf-Frühchen: ,,Du bist aber groß geworden!"

Bereits zum 13. Mal veranstaltete die Nürnberger Klinik das Sommerfest für alle Kinder, die in der neonatologischen Abteilung in der Cnopf’schen Kinderklinik als Frühgeborene betreut wurden. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die ehemaligen Frühchen mit ihren Eltern und Großeltern für das gesellige Beisammensein und einen ungezwungenen Austausch. Für die Ärzte und das Pflegepersonal der Cnopf’schen Kinderklinik war das Fest die ideale Gelegenheit, um zu sehen, was aus ihren ehemaligen Schützlingen geworden ist, die sie teils über viele Monate intensiv behandelt und umsorgt hatten.So wie die Zwillinge Elias und Lukas, die im April 2016 rund zehn Wochen zu früh auf die Welt kamen. Auf dem Fest spielten die beiden Jungs quietschvergnügt im Schatten der großen Linde mit den bereitgestellten Spielsachen. Glücklich und vollkommen gesund, wie ihre Eltern Anja und Matthias Rode dankbar betonten. Als Überraschung schaute am Nachmittag Pucky auf dem Frühchenfest vorbei. Das Maskottchen der Nürnberger Icetigers posierte bereitwillig mit Klein und Groß vor den gezückten Kameras und ließ sich noch lieber umarmen und drücken.