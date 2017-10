Wird Stewardess Christiane bei der Miss Franken Classic Wahl durchstarten?

NÜRNBERG/REGION (nf) - Noch bis 20. Oktober 2017 können sich hübsche Fränkinnen mit einer Bewerbung zur Miss Franken Classic 2018 einen Traum erfüllen. Die Bewerberinnen sollten mindestens 16 Jahre alt sowie 1,70 Meter groß sein. Dazu muss man nur den Bewerbungsbogen (bekommt man bei Cawie-Models, siehe unten) ausfüllen und zwei Fotos (Ganzkörper und Portrait) schicken.

Als Flugbegleiterin ist Christiane (29) schon um die ganze Welt gekommen. Klar, dass ihre Hobbys das Reisen, Sprachen, fremde Kulturen und Fotografie sind. Jetzt will sie auch das Miss Franken Classic Krönchen haben! Wie will Christiane das schaffen? ,,Mit Spontanität, Abenteuerlust, Neugierde und viel Charme werde ich die Frankenmetropole erobern!", ist sich die zierliche (trägt Kleidergröße 34) Nürnbergerin sicher.Viele Preise warten auf die Siegerin beziehungsweise auf die Erstplatzierten, nicht nur professionelle Fotoshootings und die Teilnahme an diversen Modenschauen, sondern es gilt auch offizielle Auftritte in der Metropolregion charmant zu absolvieren.Für die ausgewählten Kandidatinnen findet am kommenden Samstag, 21. Oktober 2017 (15 Uhr), im La Cultura bei Adelo M. Kadir (Gebersdorferstr. 102) das Casting statt. Und auch beim Casting für die Miss-Wahl können Zuschauer dabei sein.Bewerbungen bitte an: cawi@cawi-models.com schicken oder telefonisch unter 0151/11665383 bei Miss-Macherin Marie-Luise Cawi informieren. Bewerben können sich die Nachwuchsmodels übrigens bis einen Tag vor dem Casting: also bis zum 20. Oktober 2017.Kartenvorverkauf (Preise 35, 25 oder 15 Euro) für die Gala ,,Miss Franken Classic " am 17. November 2017 im Maritim Hotel Nürnberg (Einlass 19 Uhr, Beginn 20.00 Uhr):Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383, bei der Boutique Kaufrausch in Nürnberg (Winklerstrasse 16), bei mod´s hair (Trödelmarkt) oder bei Herzog Braut und Abendmode in Nürnberg (Königstrasse 17a).