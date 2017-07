Zum Verzweifeln: Dauerärger mit dem Gelben Sack!

Er wehrt sich vehement gegen dieses Vorhaben, für ihn ist das wieder einmal ein typisch deutsches und unsinniges Verwaltungshandeln. Dass den Hauseigentümern für den Fall, dass Verursacher, d.h. Mieter gegen die Abfallsatzung verstoßen, aber nicht ermittelt werden können, Bußgeldbescheide drohen, ist für Frieser ein Unding. „Mag es grundsätzlich richtig sein, dass man Müllsünder verfolgt und Verstöße sanktioniert, darf dass aber nicht dazu führen, dass jemand willkürlich dafür bestraft wird. Das ist weder rechtsstaatlich, noch sonst moralisch zu begründen“, so Frieser.Denn: Hauseigentümer haben weder rechtlich, noch tatsächlich die Möglichkeit bei Ihren Mietern zu überprüfen, wer, wann, wie und wo „Gelbe Säcke“ vor dem Anwesen abstellt. Das wäre nur durch den Einsatz einer Müllpolizei möglich, die weder mietrechtlich, noch datenschutzrechtlich zulässig wäre", wettert Gerhard Frieser. ,,Zudem ist in vielen Fällen der vor einem Haus gelagerte Müll, insbesondere beim Gelben Sack, gar nicht aus dem betreffenden Haus, sondern wird als ,Wilde Sammelstelle' auch von anderen Bürgern, die nicht unbedingt im selben Anwesen wohnen, genutzt."„Wir wünschen Herrn Vogel und seinen Mitarbeitern viel Vergnügen dabei, die ohnehin sehr umstrittenen Gelben Säcke nach verwertbarem Datenmaterial für eine Verfolgung zu durchstöbern“, schmunzelt Frieser. Ohne solche Ermittlungen dürften Bußgeldbescheide an Hauseigentümer als sog. „Zustandsstörer“ rechtwidrig sein.Haus & Grund kündigte bereits jetzt eine rechtliche Überprüfung an, sollte die Satzung entsprechend geändert werden. Auch daraufhin erlassene Bußgeldbescheide werden gerichtlich zu überprüfen sein.Haus&Grund Nürnberg vertritt seit mehr als 125 Jahren in der Region rund 10.500 Mitglieder, überwiegend private Haus-, Wohnungs- u. Grundeigentümer, Vermieter u. Selbstnutzer. Hauptaufgabe ist die politische Interessenvertretung und Dienstleistung rund um die Immobilie, insbesondere die Rechts- u. Steuerberatung seiner Mitglieder. Haus&Grund Nürnberg ist Mitglied im Landesverband Haus&Grund Bayern (ca.130.000 Mitglieder) und damit auch im Bundesverband Haus&Grund Deutschland (über 800.000 Mitglieder).