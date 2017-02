Zwei Franken taufen neuen Airbus A350-900 auf den Namen ,,Nürnberg"

Als Taufpate fungierte Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly. Außerdem sprachen Carsten Spohr, CEO Lufthansa Group, der Bayerische Finanzminister Dr. Markus Söder, Dr. Michael Kerkloh, CEO Flughafen München, und Thomas Enders, CEO Airbus. „Die A350-900 ist unser Einstieg in die 2-Liter-Flotte, ein neuer Meilenstein unserer Flottenstrategie, denn mit ihrem Einsatz vollziehen wir den Generationswechsel auf der Langstrecke“, erklärt Carsten Spohr in seiner Ansprache. Lufthansa stationiert die ersten zehn Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 ab dem 10. Februar 2017 in München. Erste Destinationen sind Delhi und Boston. Das Flugzeug wird 293 Passagieren Platz bieten: 48 Gästen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy Class. Dr. Markus Söder: ,,Auch der Flughafen München ist Vorreiter in Sachen Klimaschutz: Bis 2030 soll unser Tor zur Welt klimaneutral betrieben werden – dafür werden wir rund 150 Millionen Euro investieren. Für mich eine besondere Freude: Das innovativste Flugzeug am Flughafen München heißt Nürnberg."