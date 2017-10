1. Mini-Lebkuchenbäcker von Playmobil & Lebkuchen-Schmidt

Die 7,5 cm große Figur ist limitiert und liegt exklusiv dem „Familienpaket“ von Lebkuchen-Schmidt bei. Es enthält 10 feine Gebäckspezialitäten für Groß und Klein und ist unter www.lebkuchen-schmidt.com oder in den über 140 Filialen in ganz Deutschland erhältlich – aber nur, so lange der Vorrat reicht. „Vielleicht entwickelt sich unser kleiner Lebküchner ja zu einem ebenso begehrten Sammlerobjekt wie der Playmobil-Luther“, so Chef Gerd Schmelzer.