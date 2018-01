akademika 2018

Nürnberg : Messezentrum Nürnberg |

Traumjob gesucht? - akademika nürnberg 2018

Lerne am 08. und 09. Mai auf der akademika nürnberg 2018 in der Messe Nürnberg jede Menge Arbeitgeber aus ganz Deutschland kennen! Die Unternehmen sind auf der Suche nach Studenten, Absolventen und Young Professionals aller Fachrichtungen. Darunter Aldi, Allianz, Baur, Brose, Consorsbank, Datev, Deutsche Bundesbank, Ferchau, GfK, Heitec, Leoni, S.Oliver, Stabilo, TÜV-Rheinland, Valeo Siemens, Vodafone sowie viele weitere.



Die akademika ist Süddeutschlands größte branchen- und fachübergreifende Recruiting-Messe. Sie bietet jungen Akademikern hervorragende Jobperspektiven und den teilnehmenden Firmen hochqualifizierte Mitarbeiter.



Auf der Messe haben Besucher die Chance, direkt wichtige Kontakte zu Personalverantwortlichen zu knüpfen. Im persönlichen Gespräch können die Berufseinsteiger und - aufsteiger mehr über ihr Wunschunternehmen erfahren und sich am Messestand auf ihren Traumjob, eine Traineestelle, ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit direkt bewerben. Außerdem gibt es viele Besucher-Services wie Bewerbungsunterlagen-Checks, Karriere-Coachings, Bewerbungsfoto-Service, Social-Media-Check und viele spannende Fachvorträge – natürlich kostenfrei.



Auch die Anreise ist einfach und günstig. Es werden zahlreiche kostenlose Shuttle-Busse eingesetzt, welche die Studenten nach Anmeldung an ihren Hochschulen abholen und direkt ins Messezentrum nach Nürnberg bringen. Neben vielen Hochschulorten in Bayern werden auch Standorte in Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Thüringen und Österreich angefahren.



Der Eintritt zur Messe ist für Absolventen und Studenten frei. Young Professionals erhalten das 2-Tages-Ticket für 5 €.



Weitere Informationen zur akademika nürnberg 2018 unter www.akademika.de.