AKZENTE-Ausstellung im Schlosspark Thurn

HEROLDSBACH (pm/mue) - Idyllisch und einfach magisch: Inmitten des Schlossparks Thurn in Heroldsbach erschafft eine ganz besondere AKZENTE-Veranstaltung eine Welt der schönen Dinge.

Viele ausgewählte Aussteller präsentieren hier vom 5. bis 7. Mai die neuesten Trends exklusiver Garten- und Wohnkultur. Dem Alltag mal entfliehen und pure Lebensfreude genießen? Im Herzen des Schlossparks Thurn – separat vom Freizeitpark gelegen – gelingt das. In entspannter Atmosphäre lässt sich hier eine Vielzahl an schönen Dingen entdecken: traditionelles Kunsthandwerk, liebevolle Schmuck- und Designerarbeiten, stilvolles Interieur, außergewöhnliche Keramiken oder Accessoires für Haus, Terrasse und Garten. Präsentiert werden hochwertige Produkte und gleichsam ein Fest für alle Sinne mit Künstlern, Handwerkern und kulinarischen Genüssen. Auch in den Schauwerkstätten können Klein und Groß viel erleben – ob beim Drechsler-Genie „Meister Eder“, Korbflechter Augustin Friedrich, Heilpflanzenspezialistin Freyja oder Schminkfee Lu.Die AKZENTE öffnet am Freitag von 11.00 bis 18.00 Uhr, am Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Kostenfreie Parkplätze gibt es direkt vor Ort.