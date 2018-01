ALDI SÜD eröffnet in Nürnberg-Langwasser eine „Filiale der Zukunft“

NÜRNBERG (pm/vs) - Noch wenige Tage, dann ist es soweit: Am Montag, den 29. Januar, feiert ALDI SÜD nach einer Woche Umbauzeit in 90471 Nürnberg-Langwasser die Eröffnung einer rundum modernisierten Filiale.

Einfach einkaufen

Das neue Einrichtungskonzept mit warmer Filialatmosphäre und klarer Warenpräsentation steht für einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Zur Ausstattung gehören ein Snackregal mit Snacks und Getränken, eine Sitzgelegenheit hinter dem Kassenbereich und digitale Screens mit Informationen über aktuelle und kommende Angebote.„Zur Wiedereröffnung möchten wir alle herzlich einladen, die Lust haben, ALDI SÜD neu zu entdecken“, sagt Filialleiter David Ziemann. „Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall, denn in der Filiale in Nürnberg-Langwasser bieten wir zur Eröffnung frisches Obst und Gemüse besonders günstig an. Als weitere Angebote warten Einkaufscoupons sowie exklusiv rabattierte Aktionsartikel am Eröffnungstag.“Verlockend ist auch das Sortiment. Eine sorgfältig getroffene Auswahl mit rund 1360 Artikeln für das tägliche Leben macht den Einkauf einfach und stressfrei. Dazu gehören Brot und Brötchen aus dem Backofen genauso wie Lebensmittel aus kontrolliert ökologischem Anbau sowie laktosefreie und vegetarische Produkte für eine bewusste Ernährung. Obst und Gemüse gibt es jeden Tag frisch.Mit der Einführung neuer Markenartikel, regionaler Produkte sowie von losem Obst und Gemüse wird das Sortiment stetig weiterentwickelt. Als Baby-Rundumversorger bietet ALDI SÜD jungen Familien alles für die tägliche Pflege von Babys und Kleinkindern. Feinschmecker und Weinliebhaber dürfen sich auf wechselnde Spezialitäten zu den Feiertagen sowie eine feine Auswahl klassischer und edler Spirituosen freuen. Die hohe Qualität kann ALDI SÜD dank seiner effizienten Strukturen immer zum besten Preis anbieten. Das Herz der neuen Filiale sind die engagierten Mitarbeiter. Mit Freundlichkeit und Einsatz will das 22-köpfige Team punkten. „Der Einkauf bei uns soll angenehm sein und Freude machen“, sagt Filialleiter David Ziemann. „Für uns zählt die Zufriedenheit unserer Kunden.“ Die ALDI SÜD Filiale in Nürnberg-Langwasser, Lübener Str. 18 ist ab Montag den 29. Januar, montags bis samstags täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Umbaumaßnahmen erfolgten anlässlich des neuen Filialkonzepts von ALDI SÜD. Dieses wird in allen 1870 ALDI SÜD Filialen in West- und Süddeutschland bis Ende 2019 umgesetzt.