Erlebe die neue Fitness-Dimension mit FIT/ONE jetzt auch in Nürnberg

NÜRNBERG (pm/vs) - Es ist soweit: Am Freitag, 16. Dezember, hat im Maximum in der Färberstraße „FIT/ONE“ seine Pforten geöffnet.

WHO ARE YOU?

FIT/ONE HIGHLIGHTS

Die Pfunde müssen weg - vor Weihnachten und vor allem dann nach dem Fest! Das neue FIT/ONE in der Nürnberger Innenstadt (ganz in der Nähe vom Germanischen Nationalmuseum) ist dafür deine erste Adresse. Hier kannst du auf 5 Etagen und auf einer Fläche von rund 6.500 Quadratmetern die Zukunft der Fitness-Branche am eigenen Körper miterleben.Diese Frage wird dir bei FIT/ONE als erstes gestellt. Denn: jeder definiert Fitness für sich anders. Aber damit bist du bei FIT/ONE genau richtig. Das FIT/ONE Konzept zeigt dir deinen persönlichen Weg und gibt dir deine persönlichen Fitness-Ziele vor. Gut 40 Trainer sind für dich im neuen FIT/ONE in der Färberstraße für dich im Einsatz - auf fünf Etagen.Auf der 6.500 Quadratmeter großen Fitness-Area erwarten dich natürlich die neusten und modernsten Fitness-Geräte. Mit dabei auch• das weltgrößtes Hammer Strength Trainings Center (mit Hammer Strength trainieren Athleten seit über 25 Jahren an Geräten mit biomechanischen Grundlangen)• „The Trip“ - der aufregende Spinning-Kurs von Les Milles• 14 HD-Elite Racks für nahezu unendlich viele Möglichkeiten des Krafttrainings• Prama Raum zum effektiven Trainieren in kleinen Gruppen• Zahlreiche Fitnessangebote von Workout bis Rückenschule für Jung und Alt• und natürlich ein großer Wellnessbereich zum Entspannen nach dem Training inklusve Sauna, Solarium und MassariumDas reguläre Basic-Paket bekommst du für schon 18 Euro im Monat, als VIP zahlst du 28 Euro im Monat und wenn du als VIP Gold trainieren willst, dann kostet dich das nur 38 Euro im Monat. Geöffnet ist das neue FIT/ONE im Maximum Mo. bis So. durchgehend von 6 bis 24 Uhr.Alle Infos zum neuen FIT/ONE findest du auch im Internet auf fit-one.de