First Data als „Gesundes Unternehmen“ ausgezeichnet

Nürnberg : First Data |

AOK Bayern verleiht Silber-Zertifikat für erfolgreiches Betriebliches Gesundheitsmanagement

Viele Arbeiten des Zahlungsverkehrs-Dienstleisters in Nürnberg finden inzwischen im Sitzen vor dem Computer statt. Um Rückenbeschwerden und weiteren Krankheiten vorzubeugen, engagiert sich First Data seit 2013 gezielt für seine Mitarbeiter mit einem Arbeitskreis Gesundheit. Dieser Einsatz für ein strukturiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) wird nun von der AOK Bayern erfolgreich zertifiziert. Klaus Alter, Bereichsleiter Arbeitgeberservice bei der AOK in Mittelfranken, überreicht Matthias Segl, Manager Call Center First Data, die Silber-Auszeichnung „Gesundes Unternehmen“ persönlich: „Mit der Zertifizierung wollen wir den Verantwortlichen bei First Data ein großes Lob aussprechen für die strukturierte Implementierung von BGM-Maßnahmen. Neben Angeboten, wie einer bewegten Pause und Gesundheitstagen, wird das Thema ganzheitlich und über alle Führungsebenen betrachtet. So hat die Firma auch Potenzial beim nächsten Audit den Gold-Status zu erreichen.“Seit über 20 Jahren berät und analysiert die Gesundheitskasse Unternehmen rund um das Thema BGM. Seit 2016 fördert die AOK Bayern gesundheitsförderndes Verhalten von Firmen mit dem neu geschaffenen Zertifikat „Gesundes Unternehmen“. „Mit der Bronze-, Silber- und Gold-Zertifizierung wollen wir Betriebe motivieren Betriebliches Gesundheitsmanagement noch systematischer anzugehen und nachhaltige Strukturen zu schaffen. Denn nur so können Mitarbeiter auch langfristig von den Maßnahmen profitieren“, erklärt Klaus Alter. Für Arbeitgeber ergeben sich daraus direkte und indirekte Vorteile. Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und des Unternehmensimages sowie eine höhere Motivation der Mitarbeiter tragen zum Gesamterfolg des Unternehmens bei.Informationen zur BGM-Zertifizierung gibt es online unter www.aok-bgf.de/bayern oder bei Jürgen Weidner unter der Telefonnummer 0911/218-446.