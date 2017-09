Höchste Auszeichnung von Volkswagen

Volkswagen Zentrum Nbg.-Marienberg in der Champions League

Am vergangenen Freitag wurde im Rahmen einer Feier für das gesamte Team des Volkswagen Zentrums Nürnberg-Marienberg die Auszeichnung „Forum der Besten“ durch Volkswagen Bezirksmanager Frank Günther übergeben. Diesen Preis erhalten die 50 besten deutschen VW-Autohäuser für ihre große unternehmerische Gesamtleistung im vorangegangenen Jahr.

Volkswagen hatte bereits im Juni auf einer Gala in Berchtesgaden seine 50 besten Vertragspartner für das Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Aus dem Raum Nürnberg erhielt das Volkswagen Zentrum Nürnberg-Marienberg (Marienbergstr. 90) diese Würdigung. Wer sich aus 1.137 deutschen VW-Betrieben diesen Spitzenplatz erarbeitet hat, gehört damit zur absoluten Champions League (O-Ton F. Günther) der VW-Handelspartner. Thomas Zahn, der Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland sagte bei der Gala: „Vor allem unsere Handelspartner prägen die Zufriedenheit der Kunden mit der Marke Volkswagen. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft, besonders in einem herausfordernden Umfeld wie im vergangenen Jahr, sind ein wichtiger Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg".Die ausgezeichneten Partner haben insbesondere in den Bereichen Marktausschöpfung und Kundenzufriedenheit in Verkauf und Service eine Spitzenleistung abgeliefert. Volkswagen Zentrum Nürnberg-Marienberg Geschäftsführer Markus Rehm, der die Auszeichnung am vergangenen Freitag entgegen nahm, zeigte sich stolz auf seine Mannschaft: „Meine 130 Mitarbeiter haben Hervorragendes geleistet. Ich freue mich sehr, diesen Preis stellvertretend im Namen Aller entgegen zu nehmen. Die Auszeichnung gebe ich direkt weiter an unseren Serviceleiter Norbert Höhenberger und Verkaufsleiter Michael Krause, die mit ihren Teams tagtäglich Spitzenleitung für die Kunden erbringen!“