Letzte Plätze für das AOK-Sommerferienprogramm sichern

Für alle, die in den Sommerferien nicht in den Urlaub fahren, gibt es vielfältige Möglichkeiten, die freie Zeit

sinnvoll zu gestalten. Die AOK in Nürnberg organisiert für die Daheimgebliebenen ein buntes Programm rund um das Thema Bewegung. In den Sommerferien können 8- bis 15-Jährige noch bis zum 7. September unterschiedliche Kurse belegen. Ihre Kinder wollten schon immer mal das Balancieren auf der Slackline ausprobieren? Oder sich bei verschiedenen Übungen und Spielen mal so richtig auspowern? Die AOK-Sportfachkräfte betreuen die Kinder bei den Kursen fachmännisch und machen sie in den Sommerferien fit für das kommende Schuljahr.

Teens in Action

Die großeFitness-Olympiade

Check the Slack – Fun mit der Slackline

Anmeldung und Co.

Kurs für Kinder von 11 bis 15 JahrenTermin: Dienstag,1. August 2017Uhrzeit: 9:30 bis 10:30 UhrTermin: Freitag,4. August 2017Uhrzeit: 9:30 bis 10:30 Uhr3. Termin: Dienstag, 8. August 2017Uhrzeit: 9:30 bis 10:30 Uhr4. Termin: Freitag, 11. August 2017Uhrzeit: 9:30 bis 10:30 UhrOrt: AOK in Nürnberg, Aktiv Treff, Frauentorgraben 49 90443 NürnbergKursbeschreibung: Runter von der Couch, Finger weg von der Spielkonsole – Jetzt kommt dein Workout! Wenn du Abwechslung zum üblichen Einerlei und Spiele voller Energie und Action suchst – hier bist du genau richtig!Kurs für Kinder von 8 bis 11 Jahren1. Termin: Dienstag, 22. August 2017Uhrzeit: 10:00 bis 11:00 Uhr2. Termin: Donnerstag, 24. August 2017Uhrzeit: 10:00 bis 11:00 UhrOrt: AOK in Nürnberg,Aktiv-Treff, Frauentorgraben 49 90443 NürnbergKursbeschreibung: Teste deine Fitness an verschiedenen Stationen. In der ersten Stunde trainieren wir unsere Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer. Am zweiten Tag versuchen wir uns im Rahmen einerFitnessolympiade in unterschiedlichen Disziplinen mit Anderen zu messen. Trotz allem Ehrgeiz steht der Spaß an erster Stelle.Kurs für Kinder von 10 bis 13 JahrenTermin: Donnerstag, 7. September 2017Uhrzeit: 10:00 bis 11:15 UhrOrt: Brücke am Erfahrungsfeld der Sinne am Prinzregentenufer in NürnbergKursbeschreibung: Raus ins Grüne, die Slackline zwischen zwei Bäume gespannt – und los geht’s! Du willst dabei sein? Dann bist du hier genau richtig! Egal ob du schon ein alter Hase bei der dynamischen Trendsportart Slackline bist oder sie erst kennen lernen möchtest: Wir bringen hier Balance, Koordination und Konzentration in Einklang. Der Spaß steht an erster Stelle.Die Kurse finden im Rahmen des Sommerferienprogramms der AOK in Mittelfranken statt und sind kostenfrei. AOK-versicherte Kinder haben bei der Anmeldung Vorrang. Weitere Informationen finden Sie online unter www.aok-mittelfranken.de . Anmeldungab sofort bei der AOK in Nürnberg unter 0911 218-438.