Lexus CT 200h: mehr Sicherheit und klare Kante

(ampnet/mue) - Mit knapp 300.000 verkauften Autos weltweit ist der Lexus CT 200h eines der erfolgreichsten Hybrid-Modelle der noblen Toyota-Tochter – ein überarbeitetes Modell steht ab sofort beim Händler.

Das Facelift ist wörtlich zu nehmen, wurde doch vor allem die Front schärfer gezeichnet. Durch ein neues Gittermuster erscheint der auffällige Diabolo-Kühlergrill gerade in der F-Sport-Variante nun noch aggressiver. Cleverer Designtrick sind die pfeilspitzenförmigen Tagfahrleuchten, die jetzt über den LED-Scheinwerfern sitzen. Das Heck protzt mit breiteren LED-Rückleuchten in L-Form. Neue Alufelgen im Format 15 bis 17 Zoll, beim F-Sport auch in Dunkel-Metallic, prägen die Flanken. Wichtigste Änderung im Innenraum ist das von sieben auf 10,3 Zoll vergrößerte Navigation-Multifunktionsdisplay inklusive Split-Screen-Funktion und verbesserter Smartphone-Konnektivität. Verstärkt wurde das Sicherheitsnetz: Ab der mittleren Ausstattung Executive stets an Bord ist nun das „Safety System+“-Paket. Darin enthalten sind alle gängigen Assistenzsysteme, vom Kollisionswarner inklusive Fußgängererkennung und Notbremsfunktion, Tempomat mit automatischer Distanzkontrolle, Spurhalte- und Spurverlassenswarner, automatische Fernlichtkontrolle sowie eine Verkehrszeichenerkennung.Nach wie vor gibt es den CT 200h mit einem Hybridantrieb, bestehend aus einem 1,8-Liter-Benziner mit 99 PS und einem Elektromotor mit 82 PS. Das System stammt aus dem Auris Hybrid und kommt auf eine Systemleistung von 136 PS. Wobei man mit den 10,3 Sekunden für den Standardsprint oder 180 km/h Spitzentempo gut leben kann.Länge x Breite x Höhe (m): 4,36 x 1,77 x 1,46Radstand (m): 2,60Motor: 4-Zyl.-Benziner, 1.798 ccmLeistung: 73 kW / 99 PSbei 5.200 U/minElektromotor: 60 kW / 82 PSMax. Drehmoment: 142 Nmbei 2.800–4.400 U/minSystemleistung Hybrid-System: 100 kW / 136 PSHöchstgeschwindigkeit: 180 km/hNull auf 100 km/h: 10,3 Sek.Antriebsart: FrontantriebECE-Durchschnittsverbrauch: 3,6–4,1 LiterCO2-Emissionen: 82–94 g/km (Euro 6)Leergewicht / Zuladung:min. 1.445 kg / max. 400 kgBereifung: 215/45 R17