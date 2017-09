Lexus LC 500: Balance aus Souveränität und Bissigkeit

(ampnet/mue) - Das Lexus Coupé LC 500 ist eine augenschmeichelnde Sinfonie aus Metall und Karbon, Glas, Lack und Leder geworden. Ein Sportwagen in feiner Balance zwischen traditionellen Stilelementen und zukunftsweisender Formensprache. Obendrein kann er trotz V8-Motorisierung als politisch korrekt gelten: Es gibt ihn nämlich auch als Hybridversion.



Offiziell wird das Coupé als 2+2-Sitzer gehandelt, und wer als Erwachsener die hinteren Muldenplätze erklimmt, kann es dort eine Weile aushalten. Seit der Einstellung des SC 430 hat Lexus nichts Vergleichbares mehr im Angebot, sodass die Idee, ein hoch motorisiertes Coupé zu einem offenen Gleiter mit beweglichem Stoffdach zu machen, die Lexus-Ingenieure bereits umtreiben dürfte. Mit dem Mut, der nötig war, das 2012 vorgestellte Concept-Car LS-LC mit nur minimalen Retuschen als Serienfahrzeug herauszubringen, sollte es gelingen, auch einen offenen LC zum Erfolg zu führen.Der Innenraum des LC tröstet diejenigen unter den Lexus-Fans, die trotz finanziell ausreichender Möglichkeiten keinen der 500 Superrenner vom Typ L-FA mehr abbekommen haben. Viele Elemente von dessen Innenraumgestaltung finden sich im LC wieder. Besonders charmant wirkt die etagenartig angeordnete Cockpitarchitektur mit ihren aufgesetzten Lederpolstern in vorzüglicher Verarbeitung, den geschmeidigen Formen der Metallapplikationen und den je nach Ausstattung mit Kontrastfarben und -nähten veredelten Polstern.Natürlich ist der LC, was Sicherheits- und Assistenzsysteme angeht, auf der Höhe der Zeit. Die Verkehrszeichenerkennung arbeitet so intensiv und zuverlässig, dass sie sogar Vorschriften wahrnimmt und ins Head-up-Display einspielt, die für die gewählte Fahrspur gar nicht von Belang sind. Absolute Tauglichkeit als Langstreckenreisewagen ist dem Lexus LC einschränkungslos zu bescheinigen, denn bei einer Testfahrt vollzogen V8 wie Hybrid eine komplette Alpendurchquerung.Wünsche nach akustisch wirkungsvoller Präsenz stellt der Achtzylinder ebenso zufrieden wie nach einem Ausgleich zwischen Gelassenheit und Bissigkeit. Das Zehn-Gang-Automatikgetriebe ist dafür verantwortlich, dass je nach Fahrstil bei niedrigen Drehzahlen entspannt oder in schnellem Wechsel der Übersetzungen das volle Potenzial an Längs- und Querdynamik erlebbar ist. Sehr gute Sitze halten die Insassen aufrecht, ein niedriger Schwerpunkt (510 mm) und eine feinfühlige Lenkung vermitteln das Gefühl, die Fuhre jederzeit im Griff zu haben. Wird er nicht zu heftig gefordert, bringt der V8 seine Insassen mit zehn bis zwölf Litern je 100 Kilometer ans Ziel, im „Sport+“-Modus und mit Bestzeit-Ambitionen können es jedoch schnell 15 werden.Lediglich beim Anlassen gibt der Motor etwas den Aufschneider, der automatische Gasstoß lässt den Verdacht aufkommen, man hätte versehentlich den Fuß auf dem Pedal gelassen. Ansonsten ist es ein seidiges Triebwerk, das seine Reserven bei Bedarf schlagartig freisetzt. Das tut auch der V6 mit Elektrounterstützung, allerdings ab etwa 4.500 Umdrehungen unter einer hochfrequenten Geräuschabsonderung.Länge x Breite x Höhe (m): 4,77 x 1,92 x 1,35Radstand (m): 2,87Motor: V8-Benziner, 4.969 ccm, Direkteinspritzung(V6-Benziner, 3.456 ccm, Direkteinspritzung)Leistung: 351 kW / 477 PS bei 7.100 U/min(220 kW / 299 PS bei 6.600 U/min)Max. Drehmoment: 540 Nm bei 4.800 U/min(348 Nm bei 4.900 U/min)(Leistung E-Motor: 132 kW / 179 PSMax. Drehmoment: 300 NmSystemleistung: 264 kW / 359 PS)Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h (250 km/h)Null auf 100 km/h: 4,7 Sek. (5,0 Sek.)ECE-Durchschnittsverbrauch: 11,5 Liter (6,4 Liter)CO2-Emissionen: 263 g/km (145 g/km)Kofferraumvolumen: 197 Liter (172 Liter)Bereifung v/h: 245/40 RF 21 / 275/35 RF 21