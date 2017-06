Mit dm tolle Preise gewonnen

NÜRNBERG (pm/vs) - Großes Glück für Monika Supper aus Stein – denn ihre Teilnahmekarte wurde beim Gewinnspiel anlässlich der Wiedereröffnung des dm-Marktes im Röthenbach Einkaufszentrum (REZ) in der Ansbacher Straße 80 vom dm-Team für den Hauptpreis gezogen.

Große Auswahl bei den dm-Marken und an der Kosmetiktheke

dm-Filialleiter Roland Puscz übergab der Gewinnerin am Mittwoch, 14. Juni, ein Tablet im Wert von rund 500 Euro: „Frau Supper hat sich sehr über das Tablet gefreut und will damit von Zuhause aus die Welt entdecken. Aber auch die zweite Gewinnerin war sehr glücklich, dass wir ihre Teilnahmekarte gezogen haben“. Am Freitag, 16. Juni, nahm Kerstin Merstorf aus Nürnberg einen dm-Gutschein im Wert von 50 Euro entgegen. Seit der Wiedereröffnung am 25. März begrüßte das Nürnberger dm-Team bereits zahlreiche Kunden im umgebauten dm-Markt. „Es freut uns sehr, dass so viele Menschen den Weg zu uns finden. Neben unserem umfangreichen Drogeriesortiment bieten wir unseren Kunden ein entspanntes Einkaufserlebnis mit kostenfreien Parkplätzen, einem Wasserspender und einem Wickeltisch, an dem Eltern ihren Nachwuchs mit kostenlosen Windeln und dm-Pflegeprodukten versorgen können“, erzählt Roland Puscz.Ob Schönheitshelfer, Fotoprodukte oder Babynahrung – auf rund 550 Quadratmetern erwartet die Kunden ein vielfältiges und umfangreiches Sortiment. In nahezu allen Sortimentsbereichen gibt es Produkte der dm-Marken. Sie sind qualitativ hochwertig und dabei rund 30 Prozent günstiger als parallel angebotene Markenprodukte. Blaue Winker an den Regalen weisen auf die 26 dm-Marken wie Balea, babylove oder dmBio hin. An der 21 Meter langen Kosmetiktheke in moderner Skyline-Optik gibt es neben bekannten Markenprodukten ebenfalls die beliebten dm-Marken trend It Up, ebelin und alverde Naturkosmetik. An beleuchteten Spiegeln können Mascara, Lidschatten oder Lippenstift in Ruhe getestet werden. Bei Fragen zur Anwendung oder zu den Inhaltsstoffen stehen die geschulten dm-Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.