Neue Designerkollektion MLS-Albrecht Dürer

NÜRNBERG (pm/vs) - „Herr Brömme und das tapfere Schneiderlein“ präsentiert ab sofort exclusiv weltweit die ersten Exemplare der neuen Designerkollektion MLS-Albrecht Dürer.

Ein kompetentes Team erwartet Sie in der Äußeren Laufer Gasse 33 zum Verkaufsstart der Kult-Shirts, Caps, Taschen und Tücher. Die junge Geschäftsführerin und diplomierte Modedesignerin Marie-Luise Schneider hat im traditionellen Hutfachgeschäft und Concept Store in der Inneren Laufer Gasse 33 in kurzer Zeit ein fachkundiges Team um sich geschart, das allen Besuchern mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie wird tatkräftig unterstützt von Seniorchef Horst Brömme, Museumsleiter und Hutinspirateur ( 80) und dessen Frau Karin, der guten Fee für alles, sowie Christina Schneider (62) mit ihrem professioellen Sales- und Marketing Know How.Rund um die Uhr kümmern sich alle Mitarbeiter auch um die ausgefallensten Kundenwünsche und machen so das Shopping in dieser Einkaufs-Wohlfühloase zum reinsten Vergnügen.Und Firmenmaskottchen Wilma, die kleine französische Bulldogge, entwickelte sich schnell zum Liebling von großen und kleinen Besuchern.