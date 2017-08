Nürnberger Designerin Marion Wörlein erfindet das erste Golf-Dirndl der Welt!

NÜRNBERG (mask) - Sie war Miss Nürnberg & München, schneidert seit 10 Jahren in Großreuth edle Dirndl für Frankens feine Damen: Marion Wörlein. Jetzt hat sie das 1. Golfdirndl erfunden!

Sie verrät: ,,Auf die Idee brachte mich Golferin Stefanie Frieser." Hintergrund: Auf vielen Plätzen finden Oktoberfestturniere in Dirndl & Lederhose statt. Wörlein: ,,Eine eher enge, unbequeme G'schicht'. Also hab' ich beim Stoffhändler hochwertigsten Stoff mit Stretch besorgt, eine Seitentasche für Golfbälle & Tees eingearbeitet. Maßanfertigung ist möglich." Alles entsteht in (eigener) Handarbeit! Getestet wurde im Golfclub Reichswald. PR-Agentur-Chefin Sabine Michel hatte es erstmals bei ihrem Orange Cup an, berichtet: ,,Trägt sich unglaublich gut, wie ein Sommerkleid." Ab September sind die Golfdirndl bei Breuninger in Nürnberg zu haben. Mehr Infos unterwww.maronidirndl.de