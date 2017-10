Opel Grandland X: Fronttriebler mit angenehmer Atmosphäre

(ampnet/mue) - Wenn ein Hersteller im Rennen um Marktanteile nicht von vornherein auf verlorenem Posten stehen will, müssen SUV in seine Palette rollen. Bei Opel steht für diese Mobilitätsform der Buchstabe „X“ wie in Crossland X und Mokka X.

Aus dem klassischen Duett wird vom 21. Oktober an ein dynamisches Trio, wenn der neue Grandland X zu den Händlern – und damit zu den Kunden – fährt. Während der Crossland vor allem bei der weiblichen, und der Mokka bei den älteren Opel-Käufern beliebt sind, soll der Grandland vorwiegend männliche Kunden ansprechen. Doch auch diesem Kundenkreis ist laut Opel die erhöhte Sitzposition wichtiger als ein Allradantrieb – deshalb gibt es das neue Modell vorerst ausschließlich als Fronttriebler.Innen bietet der Grandland mehr Platz, als die 4,48 Meter Außenlänge vermuten lassen. Die Instrumente, Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet, und da, wo man sie vermutet. Die Sitze bieten guten Seitenhalt, und die gegen Aufpreis lieferbaren Sitzgelegenheiten, die gemeinsam mit der Aktion „Gesunder Rücken“ entwickelt wurden, bieten auch auf längeren Strecken viel Komfort. Nicht zuletzt dank der gewählten Materialien entsteht im Innenraum eine angenehme Atmosphäre.Die Form macht sich auch durch eine zurückhaltende akustische Begleitung bemerkbar: Selbst bei 150 km/h ist der Grandland ein angenehm leiser Vertreter seiner Gattung. Bei der Motorisierung müssen sich die Kunden für eine der beiden Antriebe entscheiden: einem 1,2 Liter Dreizylinder-Turbo mit 96 kW / 130 PS oder einem 88 kW / 120 PS starken 1,6-Liter-Diesel. Beide Motoren übertragen die Kraft entweder über ein manuelles Sechs-Gang-Getriebe oder eine Sechs-Gang-Automatik an die Vorderräder.Länge x Breite x Höhe (m): 4,48 x 2,01 x 1,60Radstand (m): 2,67Motor: R4-Diesel, 1.560 ccmLeistung: 88 kW / 120 PS bei 3.750 U/minMax. Drehmoment: 300 Nm bei 1.750 U/minHöchstgeschwindigkeit: 189 km/hNull auf 100 km/h: 11,8 SekECE-Durchschnittsverbrauch: 4,0–4,3 LiterEffizienzklasse: ACO2-Emissionen: 104–111 g/kmLeergewicht / Zuladung: min. 1.392 kg / max. 608 kgKofferraumvolumen: 514–1.652 LiterMax. Anhängelast: 1.400 kgWendekreis: 11,05 mBereifung: 215/65 R 17