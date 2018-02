Papa spielt den Pflegeblues

Im Rahmen unserespräsentieren wir Ihnen mit dem Galli Theater ein humoristisches Theaterstück.Generationenberatung ist ein Thema, dass uns alle betrifft.• Was muss ich tun, dass sich meine Angehörigen um mich kümmern dürfen, wenn ich Hilfe benötige?• Wie finanziere ich die Pflegekosten und welche Leistungen stehen mir zu?• Wie organisiere ich alles im Voraus, wie gestalte ich mein Testament, wie regle ich das Sorgerecht für meine Kinder?Dieses an sich ernste Thema inszeniert die Truppe so gekonnt, mit Musik, Witz und Humor, dass der Abend garantiert unterhaltsam und spannend wird.Im Anschluss stehen uns mit renommierten Anwälten & Steuerberatern sowie Experten aus der Pflege die richtigen Ansprechpartner in einer Talkrunde zur Verfügung, um Lösungen aufzuzeigen und Fragen zu klären.Der Eintritt ist kostenlos, eine Eintrittskarte erhalten Sie nach verbindlicher Anmeldung zugeschickt. Anmeldungen für mehrere Personen ist möglich.Onlineticketunter:Veranstalter: FORUM:IDEA:SOLUTION Netzwerk Generationenberater, Adlerstr. 28, 90403 Nürnberg, Tel. 0911 34079171