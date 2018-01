Romantische Brautträume mit Stil

(akz-o/mue) - Romantisch, verträumt und intensiv, so präsentieren sich die Lilly-Kollektionen 2018. Inspiriert durch die Stilepochen vergangener Zeiten, verschmelzen traditionelle Looks mit modernem Design zu zauberhaften und markanten Brautträumen.

Die große Stilvielfalt mit sinnlich-leichten Linien bezaubert alle Romantiker: volumenreiche oder schmal geschnittene Brautträume aus Tüll, Spitze, Chiffon und Satin, die mit raffinierten Details alle Blicke auf sich ziehen. Es begeistern charaktervolle Spitzen. Florale Transparenzen oder Tattoo-Effekte erblühen an Dekolleté, Rücken oder Ärmeln und sorgen für Dramatik. Cut-outs, Rückenschnürungen und feiner Glitzerdekor sind weitere modische Statements. Neuartig sind Brautkleider in Ivory, auf denen sich Spitze abhebt und die herrlichen Vintage-Flair verströmen.Dezente Modelle ebenso wie volumenreiche Kreationen mit Schleppe für den großen Auftritt finden sich bei der Kollektion „Pure White“. Im Fokus stehen klassische Schnitte in Godet- und A-Linie, weich fließende Silhouetten oder Tulpenformen. Schimmernder Satin und duftiger Georgette unterstützen die diskrete Eleganz, während dezente Details feine Highlights an Taille, Ausschnitt und Rücken setzen. Mit duftigen Rüschen, schwungvollen Stufenröcken, zarter Chantilly-Spitze und hohen Ausschnitten präsentiert sich die Advanced-Collection „Passions“ unverwechselbar nostalgisch und markant. Moderne Magie erhalten die ultra-romantischen Brautkleider durch zeitgenössische Elemente. Leichte Silhouetten in Godet- und A-Linie mit angesetzten Stufen entstehen durch innovatives Layering und verleihen der koketten Kollektion interessante Optiken.