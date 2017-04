Tanz in den Mai

Nürnberg : Café Metropol |

Der Mai ist gekommen. Doch nicht nur die (Mai-)Bäume schlagen aus. Hexen machen in der Walpurgisnacht den Blocksberg unsicher, die Landjugend tobt sich in der sogenannten Freinacht aus. Und wir? Heizen Ihnen ein:



Tanzen Sie mit uns in den Wonnemonat zu Oldies, Schlagern und Country Music – gespielt und gesungen vom JD Musikduo. Erfrischung gefällig? Unsere spritzige Maibowle bringt Abkühlung. Mayday im Metropol-Theater Nürnberg! Am 30. April ab 19:30 Uhr.