Terrasse oder Wintergarten? Mit VÖROKA geht beides!

Die Sonne genießen - bei jedem Wetter! Die Entscheidung zwischen Wintergarten und Terrasse ist jetzt nicht mehr nötig. Denn Wintergarten geht heute ohne die Terrasse zu verbauen.

Mit der neuen SAPHIR solar veranda von NÖROKA können Sie nämlich beides haben: Durch die große gebogene Dachfläche wird es, wenn die Sonne scheint, in der SAPHIR mollig warm, selbst im Winter. Diese kostenlose Wärme kann dann natürlich auch heizunterstützend im angrenzenden Wohnraum genutzt werden. In der SAPHIR solar veranda sitzt man (bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit) drinnen, aber doch mit dem Gefühl im Freien zu sein. Auf Wunsch auch mit integrierter Beschattung erhältlich.