VIP Abend bei Opel Thomas

Fürther Opelhändler präsentiert neuen Insignia

Fürth. Am vergangenen Donnerstag hatte das Opel Autohaus Thomas in Fürth-Ronhof (Seeackerstr. 55) rund 200 Gäste zur exklusiven Vor-Premiere des nagelneuen Opel Insignia geladen. Die offizielle Vorstellung von Opels neuem Flaggschiff findet zusammen mit den Neuheiten Crossland X und Ampera-E erst in sieben Wochen statt.

Im festlichen Rahmen der VIP Premiere stellten die beiden Geschäftsführer Benno und Stefan Stecher den neuen Insignia in Form einer aufwendigen Multimediashow vor. Der ausgewählte Kreis aus Firmen-, Groß- und interessierten Neukunden zeigte sich begeistert von den Highlights, die den neuen Opel Insignia auszeichnen. Im Anschluss an die Präsentation lud das Team des Fürther Familienunternehmens zum exklusiven Schlemmer Buffet vom Cateringservice Lehrieder. Die Inhaberfamilie Stecher durfte an diesem Abend auch noch viele Glückwünsche entgegen nehmen, denn die Präsentation fiel auf das Datum des 57. Firmenjubiläums.Die zweite Generation des Opel Insignia vereint atemberaubendes Design mit phänomenalen Fahreigenschaften auf höchstem technischen Niveau. Zahlreiche Neuerungen (IntelliLux LED Matrix Licht, intelligentes Allradsystem, Head-Up-Display) und Wohlfühl-Features machen jede Fahrt im Insignia zu einem Erlebnis. Das hervorragende Preis/Leistungsverhältnis machen den neuen Opel Insignia zum echten Konkurrenten für Fahrzeuge von Premiummarken.Noch auf der Veranstaltung wurden bereits zahlreiche Probefahrttermine vereinbart. Wer den Insignia ebenfalls auf einer Probefahrt erleben möchten, kann gerne telefonisch (0911/979440) seinen persönlichen Termin bei Opel Thomas planen.