Volvo Biegel im neuen Gewand

XC 60-Präsentation nach Neugestaltung des Showroom

Am vergangenen Freitag feierte man im Volvo Autohaus Biegel in der Hans-Vogel-Str. 1-5 in Fürth-Poppenreuth eine ganz besondere Premiere. Zum Einen gab es die Premiere des neuen Volvo XC 60 und zum Anderen wurde der neue Showroom eingeweiht.

Seit mittlerweile sieben Jahren betreiben Manuela Walther und ihr Mann Detlef das Volvo Autohaus Biegel. Die vergangenen Monate waren seit der Übernahme 2010 die mit Sicherheit stressigste Phase für das Fürther Unternehmerehepaar. Bereits im Dezember begannen die Renovierungsarbeiten im Werkstattbereich, der in Ausstattung und Technik auf den allerneuesten Stand gebracht wurde. In den vergangenen vier Monaten folgte die komplette Neugestaltung des 600qm großen Showroom und der Aussenansicht. Gut 300.000€ wurden in Bodenfließen, Holzdecke und -boden, sowie Möbel und Beleuchtungskonzept investiert. Die große Herausforderung war, dass die Umgestaltung bei laufenden Publikumsbetrieb so harmonisch wie möglich vonstattengehen musste. Man merkte Geschäftsführerin Manuela Walther bei ihrer Begrüßungsrede die Erleichterung über die Fertigstellung an. Besonders glücklich zeigte sich das Ehepaar Walther über die durchwegs positiven Reaktionen der gut 200 Gäste am vergangenen Freitag. Der neue Showroom gehört zu den schönsten Autoausstellungsflächen in der Region. Coolness trifft Wärme - naturbelassenes Holz, gemütliche Teppiche, komfortable Sitzgelegenheiten aus Leder und lichtgraue großflächige Fliesen wurden zu einem Wohlfühlambiente vereint. Typisch skandinavisch!Ebenso so begeistert wie von der wohnlichen Willkommens-Atmosphäre, zeigten sich die Gäste vom neuen Volvo SUV XC 60. Die Neuauflage des meistverkauften Schweden wird ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen. Die zweite Generation des XC 60 bietet dynamisches Design, jede Menge Platz an Bord, größtmöglichen Komfort und hohe Sicherheit. Volvo spielt die Trümpfe des großen XC 90 jetzt auch in seinem neuen XC 60 aus.Direkt nach der Fahrzeugpräsentation ging man bei Volvo Biegel in den Partymodus über. Bei sommerlichen Drinks, Finger Food und bester Black-Music der Band "All That" genossen die Gäste einen wunderbaren Sommerabend.Zu sehen ist der neue XC 60 ab sofort im Volvo Autohaus Biegel, Hans-Vogel-Str. 1-5 in Fürth-Poppenreuth. Nach Terminabsprache sind auch jederzeit Probefahrten möglich.