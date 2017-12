Hernienzentrum Martha-Maria - Die Operation von Leisten- und Bauchwandbrüchen

darüber spricht Dr. med. Tobias Wetzel, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie mit Hernienzentrum am Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg im Rahmen der Vortragsreihe "Ihrer Gesundheit zuliebe!" für jedermann.Der Vortrag findet am 21. Februar 2018 von 17:00 bis 18:30 Uhr in der Eben-Ezer-Kirche Nürnberg statt.(Stadenstraße 68 beim Krankenhaus Martha-Maria). Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei.