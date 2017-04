Nürnberg : buggyFit |

Walken nach der Schwangerschaft - ein KK zertifizierter Kurs mitten in Nürnberg!

Der Präventionskurs ist ein guter Wiedereinstieg in den Sport ab ca der 3. Rückbildungsstunde. Dein Baby sollte mindestens 6 Wochen alt sein. Der Kurs wird von Krankenkassen anerkannt und bezuschusst. Trainerin ist in diesem Kurs Sandra, staatlich geprüfte Physiotherapeutin.

Wöchentlich freitags 9:30-10:30 im Stadtpark NBG, 8 Einheiten zu je 60 Minuten (28. April - 16. Juni)

110€ -von staatlichen Krankenkassen um bis zu 80% gefördert- einfach bei deiner KK anrufen und nachfragen.



mehr Info:

daniela.bernsteiner@buggyFit.de

0172 857 2231