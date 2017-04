Workshop Körpersprache Hund

Nürnberg : Menschundhundzentrum |

Sehr oft verstehen die Hundehalter die Körpersprache ihres Hundes nicht oder wissen nicht wie in diesen Situationen reagieren sollen.

Wir erklären jeden Teilnehmer an seinem Hund was der Hund Körpersprachelich zeigt und wie Sie in diesen Situationen reagieren sollten.



Preis pro Uund mit einem Teilnehmer: 50€



Anmeldungen unter :Telefon. 09112123858 oder E-Mail info@muhz.de



www.muhz.de



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Dagmar und Jens Meinert