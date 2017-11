Zweifacher Testsieger im CityContest 

Sparkasse Nürnberg überzeugt in der Privat- und Geschäftskundenberatung



NÜRNBERG - Die Privat- und Geschäftskundenberatung der Sparkasse Nürnberg wurde beim Focus-Money CityContest 2017 ausgezeichnet.

Das Kreditinstitut setzte sich in der Privatkundenberatung gegen acht, in der Geschäftskundenberatung gegen drei Mitbewerber durch. „Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für uns. Wir haben hohe Maßstäbe an unsere Beratungs- und Servicequalität und freuen uns, dass wir damit auch bei unabhängigen Testern überzeugen konnten“, sagt Vorstandsmitglied Dr. Jonathan Daniel.Die Ergebnisse des FOCUS MONEY CityContest für Nürnberg hier: