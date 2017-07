Airport Nürnberg gewinnt zum 10. Mal in Folge Business Traveller Award als bester deutscher Flughafen

Auf den Plätzen 2 und 3 liegen die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf. Die Business Traveller Awards gehören zu den anerkanntesten Auszeichnungen in der Geschäftsreisewelt, jedes Jahr werden Geschäftsreisende zur Qualität deutscher Verkehrsflughäfen befragt und gebeten, ihre Bewertung nach dem Schulnotensystem abzugeben.An der aktuellen Umfrage nahmen rund 1300 Leser teil und kürten den Flughafen mit einer Gesamtnote von 2,19 zum Sieger. Besonders punkten konnte der Albrecht Dürer Airport mit seinen kurzen Wegen und einer einfachen Orientierung am Flughafengelände – dafür gab es die Note 1,32 – sowie der guten Erreichbarkeit durch Bus und U-Bahn. In dieser Kategorie schnitt der Flughafen mit 1,56 ab. Auch in den Bereichen Serviceleistungen und Gepäckabfertigung schnitt der Flughafen mit Note 1,77 überdurchschnittlich ab und überzeugte die Leser des Business Traveller Magazins.„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die wir nun zum 10. Mal in Folge erhalten haben“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe, „den Preis haben wir vor allem dem großen Engagement und dem hohen Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken.“