Auszeichnung für Nürnbergs Cinecitta-Chef Wolfram Weber

Christine Berg, stellvertretender Vorstand der FFA dazu in ihrer Laudatio: „Das CINECITTA‘ ist eines der am besten für Barrierefreiheit ausgestatteten Kinos in Deutschland. Die Tatsache, dass sämtliche Säle mit dem Sennheiser CinemaConnect-System ausgerüstet wurden, gab den Ausschlag dafür, den Preis zu verleihen.“ Des Weiteren lobte Berg die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die sie bei einer anonymen Anfrage zu dem installierten System zur Hörunterstützung erlebte sowie die zahlreichen und gut aufbereiteten Informationen zu Barrierefreiheit im CINECITTA‘ auf der Homepage des Kinos.