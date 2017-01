Bei Frost und Eis wird das Schilf gemäht

Als weitere Landschaftspflegemaßnahmen werden im Winter auch noch Bäume und Sträucher zurückgeschnitten sowie verschilfte Feuchtwiesen gemäht, um den offenen Charakter der Teichlandschaft zu erhalten. Auf den offenen Wiesen können dann im Frühjahr wieder Vögel wie Bekassine und Kiebitz brüten und im Sommer die Orchideen (Knabenkräuter, Sumpfstendelwurz) blühen.Die Pflegemaßnahmen werden vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes ERH organisiert und von den Rechtlergemeinschaften Hesselberg bzw. Biengarten, weiteren Landwirten sowie Mitgliedern des BN (Bund Naturschutz) und des LBV (Landesbund für Vogelschutz) durchgeführt.Die Naturschutzgebiete bei Mohrhof und bei Krausenbechhofen sowie die Bucher Weiher zählen aufgrund ihres Strukturreichtums und des damit verbundenen faunistischen und floristischen Artenreichtums zu den ökologisch wertvollsten Teichlandschaften Süddeutschlands. Das Vorkommen von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten führte dazu, dass das Gebiet in das europaweite Biotopnetz „Natura 2000“ aufgenommen wurde.Die Vielfalt an naturnahen Lebensräumen beruht auf der hier noch betriebenen traditionellen Teichwirtschaft mit kleinräumiger, bäuerlicher Nutzung der umgebenden Kulturlandschaft mit Äckern, Wiesen und eingestreuten Gehölzstrukturen. Zur Erhaltung dieser Vielfalt sind regelmäßige Pflegemaßnahmen notwendig. Eine Besonderheit stellt die gemeinsame Bewirtschaftung einiger Weiher durch so genannte Rechtlergemeinschaften in den Ortschaften Biengarten und Hesselberg dar.