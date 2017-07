BMW bietet individuelle 7er-Editionsmodelle an

(ampnet/mue) - BMW feiert 40 Jahre 7er-Baureihe mit einem entsprechenden Editionsmodell.

Dieses feiert auf der IAA in Frankfurt (Publikumstage: 14.–24.9.2017) seine Premiere und wird von Oktober an wahlweise mit normalem oder langem Radstand in Verbindung mit allen für die 7er-Reihe verfügbaren Motoren sowie mit Allradsystem und als Plug-in-Hybrid angeboten. Die Fahrzeuge entstehen in einer auf 200 Einheiten limitierten Auflage und nach individuellen Kundenwünschen im Werk Dingolfing.Die Editionsmodelle sind in den Sonderfarben Frozen Silver metallic und Petrol Mica metallic erhältlich und mit dem M-Aerodynamikpaket, der Individual-Hochglanz-Shadow-Line sowie 20 Zoll großen Leichtmetallrädern ausgestattet. Ein weiteres Designmerkmal im Exterieur ist das Editions-Signet auf den Abdeckungen der B-Säulen und auf den Einstiegsleisten.Die Volllederausstattung Merino Feinnarbe ist in der Farbkombination Rauchweiß/Cohiba oder Rauchweiß/Schwarz mit handgeflochtenem Keder in Rauchweiß bestellbar, der Dachhimmel ist in Alcantara in Rauchweiß ausgeführt. Die Modelle der BMW 7er Edition 40 Jahre sind außerdem sowohl vorn als auch im Fond mit Komfortsitzen ausgestattet. Die Interieurleisten werden je nach Polsterfarbe in Pianolack schwarz beziehungsweise in der Edelholzausführung Eukalyptus Riegel rauchbraun hochglänzend angeboten (im Bereich des Armaturenträgers auf der Beifahrerseite tragen sie ein Editions-Signet). Komplettiert wird die exklusive Ausstattung durch zwei in Rauchweiß gehaltene Komfortkissen aus der BMW-Individual-Manufaktur (die wie die Kopfstützen ebenfalls das Editions-Signet aufweisen) sowie durch Fußmatten in Rauchweiß mit schwarzem beziehungsweise cohiba-braunem Einfassband. Für eine darüber hinaus reichende Konfiguration nach den persönlichen Prioritäten des Kunden stehen alle Optionen aus dem Programm der Sonderausstattungen für den BMW 7er zur Auswahl.