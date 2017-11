Daheim im Dorf: Crowdfunding-Kampagne für Buchprojekt über kleine und kleinste Orte in Franken

Autor Helmut Haberkamm und ars vivendi starten Crowdfunding- Kampagne für fränkisches Projekt – Welche Dörfer sollte der Autor besuchen?



REGION (pm/nf) - Die Buchidee: Eine kleine Sammlung fränkischer Dörfer. Was bedeutet es, in einem kleinen Dorf daheim zu sein? Welche Geschichten lauern dort, wo man nie hinkommt oder nie gesucht hat? Autor Helmut Haberkamm begibt sich 2018 auf eine Reise in kleine fränkische Dörfer: In Gesprächen und Erzählungen macht er sich auf die Suche nach ungeahnten Spuren von Geschichte und spürt Eigenwilligem nach.

Seine Texte werden von Annalena Weber mit Illustrationen und Infografiken ergänzt.Das Ziel: ein hochwertiges Buch, das ein vielstimmiges Porträt von Franken, seinen Bewohnern und dem Leben in Dörfern ist. Für besondere Projekte muss man besondere Wege gehen. Um dieses besondere Buch realisieren zu können, bedarf es der Unterstützung vieler: Für einen kleineren und unabhängigen Verlag stellt ein solches Großprojekt eine Hürde dar.Der Verlag ars vivendi möchte Autor und Grafikerin bei Recherchearbeit und Organisation bestmöglich unterstützen und sie angemessen entlohnen, aber keinesfalls Abstriche bei der Ausstattung machen. Deshalb hat man sich dazu entschlossen, die Druckkosten in Höhe von 5000 Euro über eine Crowdfunding-Aktion zu finanzieren.Unter www.startnext.com/kleine-sammlung kann man bis 11. Dezember 2017 ohne großen Aufwand einen Betrag seiner Wahl zum Projekt beisteuern. Das Geld geht ausschließlich in die Druckkostenerstattung. Je höher der Betrag, desto besser die Ausstattung des Buches. Wird das Ziel nicht erreicht, geht das Geld zurück an die Unterstützer.Auch ideelle Unterstützung ist gefragt: ars vivendi freut sich über Vorschläge zu Dörfern, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen. (Mail an m.haid@arsvivendiverlag.de).Annalena Weber ist die Initiatorin des Projekts. Sie ist Buchdesignerin und Illustratorin, lebt in Hamburg und kommt aus dem kleinen fränkischen Dorf Frohnhof.www.annalenaweber.comHelmut Haberkamm ist einer der bekanntesten und vielseitigsten fränkischen Schriftsteller. Er wird die kleinen Dörfer bereisen und beschreiben.www.helmuthaberkamm.de